Hazır maya iyi gelmez romatizmaya

Mevsim geçişleri, ruhen ve bedenen insan sağlığını etkiliyor. Grip ve soğuk algınlığının yanı sıra romatizma da bu dönemde daha çok şikayete neden oluyor. Beylikdüzü Medihaus Hastanesi'nden Dr. Mehmet Aydemir konuyla ilgili şu bilgileri verdi... Romatizma, tüm dünyada milyonlarca insanı etkileyen, bağışıklık sistemindeki sorunlar nedeniyle eklemlerin iç yüzeyinde iltihaplanmalara neden olan kronik bir rahatsızlıktır. Uzun dönemli, tedavi edilmeyen romatizma, oluştuğu eklemlerin hareket kabiliyetini kısıtlar. Birbirinden farklı çeşidi bulunan romatizmada tiplerine göre cinsiyet ayrımı da görülüyor. Örneğin ankilozan spondilit hastalığı erkeklerde görülüyorken, romatoid artrit (iltihaplı romatizma kadınlarda ortaya çıkıyor. Stres, D vitamini eksikliği, fazla kilo ya da nemli ortamda geçirilen uzun zamanlar da romatizmanın oluşmasına büyük bir zemin hazırlıyor.
KUŞKONMAZ MUCİZESİ
Romatizma belirtileri arasında; özellikle sabahları kas güçsüzlüğü, eklemlerde ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı ve uzun süreli yüksek ateş görülebiliyor. Romatizma sorunu olanların beslenmelerine özen göstermeleri gerekiyor. Ağrıları hafiletmek için bol su için ve probiyotik kullanın. Ev turşusu, ev yoğurdu, kefir, sirke, şıra, doğal mayayla yapılmış peynir probiyotik zengini gıdalardır. Hazır maya bağırsak geçirgenliğini bozar. Peynirlerin çoğunda hazır maya bulunur. Omega 3-omega 6 dengesi çok önemli. Bu nedenle balık, yumurta, ceviz ve semizotu tüketin, C vitamini deposu kuşkonmaz yiyin. Yemeklerinize zencefil, biberiye, kekik ve karanfil ekleyin.
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