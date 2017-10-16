Gripten korkana kefir-şalgam-tarhana

D VİTAMİNİ ÖNEMLİ
Güneş yardımıyla cildimizde üretilen D vitamini, bağışıklık sisteminin 20'ye yakın antibiyotik benzeri silah üretimini sağlıyor. Özellikle yazın yeterli güneş görmeyenler havaların soğumasıyla virüslerle oluşan grip benzeri hastalıklara daha kolay yakalanıyor ve zor iyileşiyorlar. Bu kişilerin D vitamin seviyelerini ölçtürüp, takviye almaları gerekiyor.
PROBİYOTİK KALKAN...
Kolay hastalanmamak için probiyotik yani faydalı bakteri içeren doğal yoğurt, sarımsak, soğan, sirke ev yapımı turşu, boza, kefir, şalgam, bol taze koyu yeşil, koyu kırmızı, mor renkli sebzeler, sarımsak, soğan ve C vitamini içeren narenciye tüketimi önem taşıyor.
SERİN HAVADA EGZERSİZ YAPIN
Düzenli yapılan egzersiz de hastalıklardan koruyor. Özellikle açık havada egzersiz yapmak etkili oluyor. Bağışıklık sistemi; egzersizi takiben ilk 2 saat çok aktif hale geçiyor ve 24 saate kadar da bu durum sürüyor. Mikrobik hastalıklara ve kansere karşı dayanıklılık artıyor. Serin havada yapılan yürüyüş bile daha çok kalori yakmayı sağlıyor ve soğuğa dayanıklılığı artırıyor. Mevsimsel ısı farkına uyum sağlamak için haftada en az 3 gün dışarıda 30-40 dakika yürüyüşe çıkmak gerekiyor. Egzersiz ayrıca vücutta mutluluk hormonu ve ağrı kesici bir madde üretimi sağlayarak mevsimsel depresyon riskini de azaltıyor.
7 SAAT KESİNTİSİZ UYUYUN
BAĞIŞIKLIK sistemi, ortalama 7 saat kadar kesintisiz uykuya ihtiyaç duyuyor. Biyolojik saate bağlı hormonlarımıza uyması için gece 11:00'den geç yatılmaması hep aynı saatte uyumaya çalışılması gerekiyor. Öyle ki 23:00-01:00 saatleri arasında safra kesesinden salgılanan toksinler, uyanıksanız karaciğere geri emilebiliyor.
BİTKİ ÇAYL ARINI UNUTMAYIN
Kuşburnu, nane-limon, zencefil, tarçın, doğal bal tüketimi bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Virüslere karşı bağışıklık sisteminin mücadelesini zorlaştıran şekerli unlu gıdalar ve şekerli meşrubatlardan uzak durulması gerekiyor.
C VİTAMİNİ İLAÇ GİBİ ...
Mikrobik hastalıklara yakalanıldığında yüksek oranda C vitamini içeren besinler yanında tavuk suyu çorba, tarhana, balık, kırmızı et, sakatat, yoğurt yani protein ağırlıklı beslemek iyileşmeyi hızlandırıyor.
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