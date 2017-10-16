Çakşır coşturur

Otsu bir bitki olan çakşırın faydaları saymakla bitmiyor. Bu bitki, cinsel gücü ve isteğiarttırıcı özelliklerinden dolayıcinsel isteksizlik çekenlerinyüzünü güldürüyor. Aynı zamanda sperm sayısını ve hareketliliğini arttırıcı etki gösteren çakşır otu özellikle erkeklere tavsiye ediliyor. Toz halinde bal ile macun yapılarak tüketildiğigibi çakşır otukökünden hazırlanançayı da içiliyor. Marifetli çakşır otunun fayda sağladığı diğer rahatsızlıklardan bazıları ise şöyle sıralanıyor:
Kasları kuvvetlendirir.Kas ağrılarını giderir. Eklemlerirahatlatır.
Sinirleri rahatlatır. Stresin yol açtığı hastalıkları önler. Astım ve bronşittefaydalıdır.
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