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coşturur

Çakşır coşturur
Otsu bir bitki olan ın faydaları saymakla bitmiyor. Bu bitki, cinsel gücü ve isteği arttırıcı özelliklerinden dolayı cinsel isteksizlik çekenlerin yüzünü güldürüyor. Aynı zamanda sperm sayısını ve hareketliliğini arttırıcı etki gösteren çakşır otu özellikle erkeklere tavsiye ediliyor. Toz halinde bal ile macun yapılarak tüketildiği gibi çakşır otu kökünden hazırlanan çayı da içiliyor. Marifetli çakşır otunun fayda sağladığı diğer rahatsızlıklardan bazıları ise şöyle sıralanıyor:

Kasları kuvvetlendirir. Kas ağrılarını giderir. Eklemleri rahatlatır.
Sinirleri rahatlatır. Stresin yol açtığı hastalıkları önler.
Astım ve bronşitte faydalıdır.
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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