Zencefil sevindirir!

Zencefil çayı hamilelikte görülen sabah bulantıları için en etkili doğal çözümdür.
Yaşa bağlı eklem ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur.
Düzenli zencefil tüketimi kolorektal (bağırsak, rektum veya her ikisi birden) kansere neden olan hücre yapısını baskılar ve tümörlerin büyümesini engeller.
Kanserli yumurtalık hücrelerinin sayısını azaltır. Tümörleri küçültür.
Grip sırasında terleterek mikropların atılmasını sağlar.
Bağışıklık sisteminizi güçlendirip, hastalığa yakalanma riskini azaltır.
Astım hastalarına iyi gelir.
Yapılan bilimsel bir çalışamaya göre zencefil şeker hastalığının önlenmesinde ve tedavisinde kullanılabilir.
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