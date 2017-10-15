Bu ne lahana turşusu

Ezber bozan açıklamalarıyla gündem yaratan İç Hastalıklarıve Kardiyoloji UzmanıProf. Dr. Canan Karatay, özellikle kış günlerinde bol bol lahana turşusu tüketilmesini önerdi. Dünyanın ensağlıklı yiyeceklerindenbirisinin lahana olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karatay, evde yapılan doğal lahanaturşusunun her türlü hastalıktan koruduğunu belirtti. "Lahananın turşusu kanser olmanızı önler, kalphastası olmanızı önler,Alzheimer olmanızı önler,karaciğerinizin yağınıgiderir, şekerinizi düzenler" diyen Prof. Dr. CananKaratay, şöyle devam etti:
'HİÇ HASTALANMAZSINIZ'
"Doğal olarak ev turşusu yapıldığı zaman, camın içinde, turşu da en doğal probiyotiktir. Kışın bol bol lahana yiyin, bol bol lahana çorbası için,çocukları alıştırın bol bollahana çorbası içsinler. Ozaman hastalanmazsınız. Lahananın her türlü yemeğini yiyebilirsiniz. Ama lahananın turşusu dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden biridir. Kanser başta olmak üzere her türlü hastalıktan sizi korur."
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