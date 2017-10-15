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Bu ne turşusu

nın dünyanın en sağlıklı yiyeceği olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karatay, ‘Özellikle evde yapılan turşusunu tüketin. Her türlü hastalıktan korunursunuz’ dedi...

Bu ne lahana turşusu
Ezber bozan açıklamalarıyla gündem yaratan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle kış günlerinde bol bol turşusu tüketilmesini önerdi. Dünyanın en sağlıklı yiyeceklerinden birisinin lahana olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karatay, evde yapılan doğal lahana turşusunun her türlü hastalıktan koruduğunu belirtti. "Lahananın turşusu kanser olmanızı önler, kalp hastası olmanızı önler, Alzheimer olmanızı önler, karaciğerinizin yağını giderir, şekerinizi düzenler" diyen Prof. Dr. Canan Karatay, şöyle devam etti:

'HİÇ HASTALANMAZSINIZ'
"Doğal olarak ev turşusu yapıldığı zaman, camın içinde, turşu da en doğal probiyotiktir. Kışın bol bol lahana yiyin, bol bol lahana çorbası için, çocukları alıştırın bol bol lahana çorbası içsinler. O zaman hastalanmazsınız. Lahananın her türlü yemeğini yiyebilirsiniz. Ama lahananın turşusu dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden biridir. Kanser başta olmak üzere her türlü hastalıktan sizi korur."
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