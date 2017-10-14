Yağları yakın kanserin belini kırın

GENETİĞİN ETKİSİ DÜŞÜK
Kanserin sadece yüzde 5-10'u genetiktir. Geri kalanı ise çevresel faktörler ve yaşam biçimi gibi etkenlere bağlı ortaya çıkar.
Kansere bağlı ölümlerin 3'te 1'inden fazlası ve kalp hastalıkları; inme, TİP-2 diyabetin yaklaşık yüzde 80'i hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme, sigara ve alkol gibi risk faktörlerinin yok edilmesi ile önlenebilir.
Düzenli egzersiz, kanseri önler ve görülme sıklığını yüzde 40 azaltır.
Egzersizin en yüksek önleyici etkisi, meme ve bağırsak kanserlerindedir.
Hareketsiz yaşam insanın gen yapısıyla uyumsuzdur. Çok sayıda kronik hastalığa yol açar.
Prostat, endometrium (rahim içi kanseri), akciğer, testis, over gibi kanser türlerinde de düzenli egzersiz yapılması ile kanser görülme düzeylerinin önemli oranda azaldığı ve egzersizle birlikte birçok kanser türüne karşı önemli oranda koruyuculuk sağlandığı görüldü.
Egzersiz ve kanserden korunma arasında ilişki sağlayan en önemli mekanizmalardan biri, kilo kontrolü ve özellikle bel çevresindeki yağlanmanın azaltılmasıdır.
Yağ dokusu endojen östrojenin 3'te 2'si ve başlıca testosteron kaynağı. Bu hormonlardaki artış, rahim, meme ve prostat kanserleri için risk faktörüdür.
Özellikle bel çevresindeki yağlanma bu hormonların üretimini artırır. Kansere davetiye çıkartır.
Bu nedenle egzersiz yaparak, özellikle göbek yağlarının yakılması bu kanserlerin riskini düşürmeye ciddi şekilde yardımcı olur.
HORMONLAR BOZULUYOR
Yağlanma ile hormonlardaki artış; rahim, meme, prostat, multipl miyelom (çoğunlukla yaşlılarda ortaya çıkan bir kemik iliği kanseri), tiroit, menopoz sonrası görülen meme kanserleri, safra kesesi, bel çevresi, karaciğer, pankreas ve böbrek gibi 13 kanseri tetikliyor. Bu yüzden egzersiz yapmak ve kilo vermek gerekiyor.
İNCELİĞİN SIRRI BESİNLERDE SAKLI
Bilim adamları bazı gıdaların göbek yağlarını yakmakta etkili olduğunu belirtiyor. Yağ yakıcı ve metabolizmayı hızlandırıcı besinler şöyle: Soğuk patates : İçerdiği vitamin, mineral, nişasta ve liflerle açlık hissinde etkili olan hormonları düzenliyor. Ancak soğuk olarak ve az miktarda yemek gerekiyor.
ELMA SİRKESİ: Yağ yakımını hızlandıran elma sirkesini salatalarda kullanabilirsiniz.
ARMUT: Lif deposu armut açlık hissini giderip, göbek bölgesinde yağ depolanmasını engelliyor. Bağırsakları çalıştırıp kabızlığı engelliyor.
AY ÇEKİRDEĞİ: Tekli doymamış yağ içeren ay çekirdeği göbek yağlarını yakıyor.
MUZ: Potasyum zengini muz, vücutta ödem tutulmasını önlüyor. Öte yandan kilo alımına neden olan sodyum mineralinin yükselmesini frenliyor.
KIRMIZI MEYVELER: Çilek başta olmak üzere kırmızı üzüm gibi antioksidan zengini tüm kırmızı meyveler kan dolaşımını hızlandırıp, yağ yakmaya yardımcı oluyor.
SİYAH FASULYE: Kasları güçlendiren siyah fasulye de yağın göbek bölgesinde depolanmasını engelliyor.
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