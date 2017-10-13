Şeker-kanser-kalp terden olursun harap

30 YAŞ SONRASI ÖNEMLİ
Terleme mekanizması istem dışı çalışır. Nedensiz yere gereğinden fazla terleme, yani hiperhidroz görülebilir. Aşırı terleme sadece el ve ayaklarda görülebileceği gibi vücut genelinde de yaşanabilir. 30 yaş sonrası daha fazla ortaya çıkan genel terleme sistemik bir hastalığın habercisi olabilir. Daha çok hormonal rahatsızlıkların neden olduğu aşırı terlemede hastalıklar değerlendirilmelidir. Tiroit bezinin aşırı çalışması terlemeye en sık neden olan sistemik hastalıkların başında geliyor. Bu nedenle hipertiroidinin diğer belirtileri olan çarpıntı, kilo kaybı, ellerde titreme, sinirlilik ve saç dökülmesi belirtilerinin kontrol edilmesi gerekiyor.
Aşırı terleme tedavisi nedene ve şiddetine bağlı olarak değişiyor. Öncelikle terlemeye neden olabilecek hastalıklara yönelik tetkiklerin yapılması ve altta yatan bir rahatsızlık varsa belirlenmesi gerekiyor. Terleme tedavisinde medikal ve cerrahi tedavinin yanında farklı yöntemler de kullanılıyor.
İLAÇ TEDAVİSİ
ANTİPERSPİRANTLAR: Terlemeyi azaltan ilaçlardır.
SEMPATİK BLOKANLAR: Bu tür ilaçlar sinirlerin etkilerini azaltarak terlemeyi azaltabilir. Bu ilaçlar ağız kuruluğu, bulanık görme ve mesane sorunlarına neden olabilir.
BOTOKS ENJEKSİYONLARI: Ter bezlerini tetikleyen sinirleri bloke eder. Etkileri birkaç ay sürer.
CERRAHİ YÖNTEMLER
TER BEZİNİN ÇIKARILMASI: Aşırı terleme sadece koltuk altında oluşursa, çok küçük kesiler ve liposuction yoluyla gerçekleştirilebilir.
SİNİR CERRAHİSİ: Bu yöntem yüz ve el terlemesinde etkilidir. Terlemeye neden olan sinir kökleri ameliyat ile alınır. Terlemeler durur. Bu kalıcı bir yöntemdir. Dezavantajı, koltuk altı terlemesini kestikten sonra, kasıkta terlemenin artmasıdır.
İYONTOFOREZ: Bu işlem, ellerin elektrik akımının olduğu jel ve sıvı dolu bir kaba batırılması şeklinde uygulanır. Oldukça başarılı bir tedavidir. Ancak işlem yapıldığı sürece etkilidir ve haftada 3-4 kez 30 dakika yapılmalıdır.
BU HASTALIKLAR SEBEP OLABİLİR
Akciğer rahatsızlıkları
Ateş ve enfeksiyonlar
Tüberküloz Çocuklarda C ve D vitamini eksiklikleri
Diyabet Düşük kan şekeri yani hipoglisemi
Hipertiroidi yani tiroid bezinin normalden fazla çalışması
Kalp hastalıkları
Bazı kanser türleri
Kompleks bölgesel ağrı sendromu
Tiroit hormonu, morfin, ağrı kesici, ateş düşürücü ya da antidepresan gibi bazı ilaç türleri
'NASIL OLSA GEÇER' DEMEYİN
Terlemenin durmadığı durumlarda, uykuda terleme ile birlikte göğüs ağrısı, ateş, hızlı nabız, nefes darlığı, kilo kaybı gibi belirtiler varsa, kısa sürede bir uzmana başvurulması gerekir. 'nasıl olsa geçer' demeyin Önemli hastalıkların habercisi olan aşırı terleme, sosyal hayatı da olumsuz etkiliyor. Ter kokanlar çevresindekileri kendisinden uzaklaştırıyor.
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