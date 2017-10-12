Bu fırsatı kaçırmayın!

Kontrol dışında ortaya çıkan, sosyal ve hijyenik sorun yaratan idrar kaçırma, kadınlarınkabusu oldu. Ülkemizde menopozdaki kadınların yarısının, doğurganlık çağındaki kadınların 3'te 1'inin bu sorunu yaşadığını söyleyen Ataşehir FlorenceNightingale Hastanesi,Kadın Sağlığı ve HastalıklarıBölümünden Prof. Dr.Fuat Demirci, "İdrar kaçıran 5 kadından 4'ü, durumu yaşlanma ve doğumun doğal bir sonucu olarak görüyor. Tedavi içinde sadece her 5 kadından 1'ihekime başvuruyor" diyor. Psikolojik sorunlara ve depresyona yol açan hastalığın stres tipi, aşırı aktifmesane sendromu vekarma idrar kaçırma gibi çeşitleri olduğunu belirten Prof. Dr. Demirci, "Çok sayıdave zor doğum yapmak,ağır işlerde çalışmak,menopoz, uzun sürenkabızlık, şişmanlık, astım,bronşit gibi akciğer hastalıkları idrar kaçırmaya yol açar" diye konuşuyor. Yeni ameliyat yöntemleri ile kurtuluşun mümkün olduğunu ifade eden Prof. Dr.Demirci şöyle devam ediyor: "Bu ameliyatlar lokal anestezi ile 1-2 santimetrelik çok küçük kesilerle 15-20 dakikadayapılıyor. idrarın dışarı akmasını sağlayan 'üretra' dediğimiz boru şeklindeki organın altına ameliyat ipliklerinden örülmüş 1 santimetre genişliğinde yapay bir bant yerleştiriliyor. Hasta ameliyatsonrası2-3 günderutinhayatınadönüyor."
'TEDAVİNİZİ GECİKTİRMEYİN ' PROF. Dr. Fuat Demirci, idrar kaçırmakabusu yaşamamak için yapılmasıgerekenleri şöyle anlattı: "Gebelikte hastaiyi takip edilmeli ve normal doğumu zorlaştıranneden varsa sezaryene alınmalıdır. Kabızlık, astım,bronşit gibi hastalıklar tedavi edilmeli, sigarave fazla kilodan ise uzak durulmalıdır."
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