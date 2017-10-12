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Bu fırsatı kaçırmayın!

daki kadınların yarısı, doğurganlık çağındakilerin 3’te 1’i idrar kaçırma sorunu yaşıyor. Prof. Dr. Demirci, ‘Sadece 20 dakikalık operasyonla bu kabustan kurtulmak mümkün’ diyor

Bu fırsatı kaçırmayın!
Kontrol dışında ortaya çıkan, sosyal ve hijyenik sorun yaratan idrar kaçırma, kadınların kabusu oldu. Ülkemizde daki kadınların yarısının, doğurganlık çağındaki kadınların 3'te 1'inin bu sorunu yaşadığını söyleyen Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Prof. Dr. Fuat Demirci, "İdrar kaçıran 5 kadından 4'ü, durumu yaşlanma ve doğumun doğal bir sonucu olarak görüyor. Tedavi için de sadece her 5 kadından 1'i hekime başvuruyor" diyor. Psikolojik sorunlara ve depresyona yol açan hastalığın stres tipi, aşırı aktif mesane sendromu ve karma idrar kaçırma gibi çeşitleri olduğunu belirten Prof. Dr. Demirci, "Çok sayıda ve zor doğum yapmak, ağır işlerde çalışmak, menopoz, uzun süren kabızlık, şişmanlık, astım, bronşit gibi akciğer hastalıkları idrar kaçırmaya yol açar" diye konuşuyor. Yeni ameliyat yöntemleri ile kurtuluşun mümkün olduğunu ifade eden Prof. Dr. Demirci şöyle devam ediyor: "Bu ameliyatlar lokal anestezi ile 1-2 santimetrelik çok küçük kesilerle 15-20 dakikada yapılıyor. idrarın dışarı akmasını sağlayan 'üretra' dediğimiz boru şeklindeki organın altına ameliyat ipliklerinden örülmüş 1 santimetre genişliğinde yapay bir bant yerleştiriliyor. Hasta ameliyat sonrası 2-3 günde rutin hayatına dönüyor."

'TEDAVİNİZİ GECİKTİRMEYİN '
PROF. Dr. Fuat Demirci, idrar kaçırma kabusu yaşamamak için yapılması gerekenleri şöyle anlattı: "Gebelikte hasta iyi takip edilmeli ve normal doğumu zorlaştıran neden varsa sezaryene alınmalıdır. Kabızlık, astım, bronşit gibi hastalıklar tedavi edilmeli, sigara ve fazla kilodan ise uzak durulmalıdır."
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  • 12 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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