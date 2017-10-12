Biberiye-lavanta böbreklere koruma

İHMALE GELMEZ
Bu nedenle böbrek sağlığının ihmale gelmeyeceğini söyleyen uzmanlar, "Kişi bu evrelere gelene kadar, böbrekler tehlike sinyalleri vermeye başlar. En tipik belirti şiddetli ağrı olup, başka organlarda da ağrı meydana gelebilir" diyor. Böbrek ağrılarının çoğunlukla bel hizasında karnın arka tarafına doğru yaşandığını anlatan uzmanlar, şu uyarıda bulunuyor: "Böbrek ağrısı çok şiddetli olabildiği gibi bazen hafif sancılar şeklinde de olabilir ve kimi zamanlar kasıklarda da ağrıya sebep olabilir. Böbrek ağrılarının tek bir sebebi yoktur. Birden fazla neden böbrek ağrısına sebep olabilir" Uzmanlar, böbreklerde ağrıya yol açan en yaygın nedenleri uzmanlar şöyle sıralıyor...
BİRÇOK SEBEBİ VAR
TAŞ: Böbrek taşları, ağrı yapan etkenlerin başında geliyor. Taşlar, içinde bir takım maddelerin böbreklere veya idrar yollarına yerleşmesi ile oluşuyor. Böbrek taşın şiddetli ağrı yaşatıyor. Öyle ki, kişinin ateşi yükseliyor, midesi bulanıyor ve kusma eğilimi gösteriyor. Ağrının en şiddetli olduğu yer kaburganın alt kısmıdır.
İLTİHAP : Böbrek apsesi hastalığı akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılıyor. Her iki tipte de yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma görülüyor. Hasta sırtında ve belinde ağrı yaşıyor. Son derece ciddi bir tehlike oluşturan böbrek iltihabı tedavi edilmez ise nakil ihtiyacı doğuruyor...
BÜYÜME : Böbrek boşluğunda idrarın birikmesi ile böbrek şişmeye ve büyümeye başlar. Akabinde kişi bel ağrısı ile birlikte böbrek ağrıları çeker.
İDRAR YOLLARI: İdrar yollarında meydana gelebilecek herhangi bir iltihap, taş, ur, kan pıhtılaşması böbrek ağrısına sebep olabilir. Tedavi şarttır. Böbrek şikayetiniz varsa tuzlu ve füme balık, konserve balık, et, kuruyemiş, tereyağı, pasta, kek, bisküvi gibi katkı maddeli hazır gıdalar, maden suyu, limonata gibi besinlerden uzak durmalısınız.
BUNLARDAN UZAK DURUN
kontrol dışında ortaya çıkan, sosyal ve hijyenik sorun yaratan idrar kaçırma, kadınların kabusu oldu. Ülkemizde menopozdaki kadınların yarısının, doğurganlık çağındaki kadınların 3'te 1'inin bu sorunu yaşadığını söyleyen Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Prof. Dr. Fuat Demirci, "İdrar kaçıran 5 kadından 4'ü, durumu yaşlanma ve doğumun doğal bir sonucu olarak görüyor. Tedavi için de sadece her 5 kadından 1'i hekime başvuruyor" diyor. Psikolojik sorunlara ve depresyona yol açan hastalığın stres tipi, aşırı aktif mesane sendromu ve karma idrar kaçırma gibi çeşitleri olduğunu belirten Prof. Dr. Demirci, "Çok sayıda ve zor doğum yapmak, ağır işlerde çalışmak, menopoz, uzun süren kabızlık, şişmanlık, astım, bronşit gibi akciğer hastalıkları idrar kaçırmaya yol açar" diye konuşuyor. Yeni ameliyat yöntemleri ile kurtuluşun mümkün olduğunu ifade eden Prof. Dr. Demirci şöyle devam ediyor: "Bu ameliyatlar lokal anestezi ile 1-2 santimetrelik çok küçük kesilerle 15-20 dakikada yapılıyor. idrarın dışarı akmasını sağlayan 'üretra' dediğimiz boru şeklindeki organın altına ameliyat ipliklerinden örülmüş 1 santimetre genişliğinde yapay bir bant yerleştiriliyor. Hasta ameliyat sonrası 2-3 günde rutin hayatına dönüyor." Vücuttaki zararlı ve yabancı maddeleri süzen, şeker-hormon dengesini sağlayan böbrekler hayati önem taşıyor. Biberiye, lavanta ve adaçayı gibi bitkiler böbrekleri koruyor, ağrıyı kesiyor
BU FIRSATI KAÇIRMAYIN !
Menopozdaki kadınların yarısı, doğurganlık çağındakilerin 3'te 1'i idrar kaçırma sorunu yaşıyor. Prof. Dr. Demirci, 'Sadece 20 dakikalık operasyonla bu kabustan kurtulmak mümkün' diyor PROF. Dr. Fuat Demirci, idrar kaçırma kabusu yaşamamak için yapılması gerekenleri şöyle anlattı: "Gebelikte hasta iyi takip edilmeli ve normal doğumu zorlaştıran neden varsa sezaryene alınmalıdır. Kabızlık, astım, bronşit gibi hastalıklar tedavi edilmeli, sigara ve fazla kilodan ise uzak durulmalıdır."
BİBERİYE-LAVANTA BÖBREKLERE KORUMA
Dünya nüfusunun yüzde 10'undan fazlası obezitenin pençesinde kıvranıyor. Obezite ve Metabolizma Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Üstün, "Obezite, trafik kazaları, terör saldırıları ve Alzheimer'ın toplamından daha çok sayıda insanı öldürüyor" diyor. Prof. Dr. Üstün, bu ölümcül salgına hareket azlığının değil, fast-food gıdaların, gazlı-şekerli içeceklerin ve kalori deposu besinlerin yol açtığını ifade ediyor...
LAVANTA ÇİÇEĞİ: Böbrekleri temizler.
TARÇIN: Kaynatılmış tarçın suyu ağrıyı keser.
ADAÇAYI : Çay olarak içildiğinde böbrek ve mesane rahatsızlıklarına iyi gelir.
ANASON TOHUMLARI: Toz haline getirilip, üzüm şırasına karıştırılarak içildiğinde böbrek taşlarını düşürür.
ARMUT: Böbrekleri çalıştırır.
AŞK OTU: Tohumları böbrek, mesane ve safra kesesi taşlarını düşürür.
DOMATES-PIRASA-ÜZÜM: Safra ve böbrek taşlarına iyi gelir.
KABAK: Böbrek ve mesane iltihaplarına iyi gelir.
MEYAN KÖKÜ: Böbrek ve idrar yollarındaki taşları düşürür.
MÜRVER AĞACI: Kabuklarından yapılan çay, böbrek iltihaplarına iyi gelir.
NOHUT: Kumları temizler.
TURP: Mikropları öldürür.
ELMA-KAVUN-KEREVİZ-KARAHİNDİBA: Böbrekleri korur.
DOĞAL ŞİFA KAYNAKLARI
Biberiye: Mide ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelir. Safra kesesi salgısını çoğaltır. Şefta li: Yapraklarından yapılan çay uzun süre içilince böbrek ve safra taşlarına iyi gelir. ARPA: Suda kaynatılarak elde edilen sıvısı ağrıları keser. Karaciğer ve dalak hastalıklarına iyi gelir.
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