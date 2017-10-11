Turuncunun gücü!

Aşk hayatında sıkıntı yaşayanların imdadına afrodizyak besinler yetişiyor. Cinselgücü artıran besinler arasındahavuç başı çekiyor. A vitamini deposu havuç, cinsel gücü ve isteği artırarak yüzleri güldürüyor. Uzmanlar havuçun sağlığa yararlarından bazılarını şöyle sıralıyor...
Bağırsakları çalıştırarak sindirime yardımcı olur.
KABIZLIĞI giderir, ishali keser.
BAĞIRSAK iltihaplarını ve böbrek ağrılarını giderir.
BAĞIRSAK kurtlarını düşürmeye yardımcı olur.
VÜCUDA, kalbe ve gözlere kuvvet verir.
CİNSEL gücü ve isteği arttırır.
KANSIZLIĞA iyi gelir.
ASTIM, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarına ve öksürüğe karşı faydalıdır.
KANSERE karşı koruyucudur.
VÜCUTTAK İ zararlı maddeleri uzaklaştırmaya yardımcı olarak kanı temizler.
CİLDE tazelik verir.
ROMATİZMA ve gut hastalığına iyi gelir.
DİŞ etlerini güçlendirir.
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