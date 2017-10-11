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Tıka basa doyarak lardan kurtulun!

Tıka basa doyarak kilolardan kurtulun!
Kilo verememekten yakınanlar dikkat! Dr. Fevzi Özgönül, ideal bedene ulaşmak için 'beden aklıyla' zayıflama önerisinde bulundu. "Bize aldıran fazladan yediklerimizin değil, atladığımız, yemediğimiz ve sindiremediğimiz yiyecekler" diyen Dr. Özgönül, şöyle devam etti: "İdeal bedene dönmenin yolu vücut için gerekli protein, yağ, vitamin, mineral ve karbonhidratları yiyecekler ile almak ve onları sindirmek için biraz hareket etmektir. Gerisini beden aklı halleder. Beden aklı ile zayıflarken tüm besleyici gıdaları tıka basa doyana kadar yiyebilirsiniz. Mideniz dolunca tatlı isteği duymuyorsunuz. Zira tatlı talebi; düşük kalorili beslenen, diyet yapan, uzun zaman aç kalan kişilerde sıklıkla görülüyor. Vücudun enerji ihtiyacı birikiyor, birden açığa çıkıyor. Tatlı, hamur işi ve meyve isteği artıyor."
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  • 11 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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