Tıka basa doyarak kilolardan kurtulun!

Kilo verememekten yakınanlar dikkat! Dr. Fevzi Özgönül, ideal bedene ulaşmak için 'beden aklıyla' zayıflama önerisinde bulundu. "Bize kilo aldıran fazladan yediklerimizin değil, atladığımız, yemediğimiz ve sindiremediğimiz yiyecekler" diyen Dr. Özgönül, şöyle devam etti: "İdeal bedene dönmenin yolu vücut için gerekli protein,yağ, vitamin, mineral vekarbonhidratları yiyecekler ile almak ve onları sindirmek için biraz hareket etmektir. Gerisini beden aklı halleder. Beden aklı ile zayıflarken tüm besleyicigıdaları tıka basa doyana kadaryiyebilirsiniz. Mideniz dolunca tatlı isteği duymuyorsunuz. Zira tatlı talebi; düşük kalorili beslenen, diyet yapan, uzun zaman aç kalan kişilerde sıklıkla görülüyor. Vücudun enerji ihtiyacı birikiyor, birden açığa çıkıyor. Tatlı, hamur işi ve meyve isteği artıyor."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.