Uzun parmak prostat habercisi

İngiltere'de yapılan bir araştırma, prostat kanserine yakalanma olasılığıyla işaret parmağının uzunluğu arasındaki bağlantıyı ortaya koydu. Warwick Üniversitesi ve Kanser Araştırma Enstitüsü'nden bilimadamlarının yaptığı araştırma, işaret parmağı yüzük parmağından uzun olan erkeklerin prostat kanserine yakalanma olasılığının, tersi olanlarla kıyaslandığında üçte bir oranında daha düşük olduğunu gösterdi. Kanser Araştırma Enstitüsü'nden Ros Eeeles, bundan böyle 60 yaş altındaki erkeklere parmak uzunluğuyla ilgili basit bir test yapılabileceğini belirtti. Sonuçları British Journal of Cancer dergisinde yayımlanan araştırmada bilimadamları, işaret ve yüzük parmaklarının uzunluğunun, doğumdan önceye dayandığını ve bunun ana rahminde bebeğin maruz kaldığı seks hormonlarının seviyeleriyle ilişkili olduğunu açıkladı. Araştırma çerçevesinde, 1994-2009 yılları arasında, İngiltere'deki üç hastanede prostat kanseri hastası 1,500'den fazla kişi sorgulandı ve bunlar 3 bin sağlıklı erkekle karşılaştırıldı. Katılımcılardan işaret parmağı yüzük parmağından uzun olan erkeklerin, prostat kanserine yakalanma olasılığının yüzde 33 oranında daha az olduğu tespit edildi. Daha önce yapılan araştırmalar, parmak uzunluğuyla, saldırganlık, doğurganlık, spor yeteneği ve güven arasındaki bağlantıları ortaya koymuştu. Dünyada her yıl yaklaşık 254 bin erkek, prostat kanserinden hayatını kaybediyor.