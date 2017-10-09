Boğaz ağrısına doğal reçete

ADAÇAYI EKİNEZYA
Geleneksel tıpta yaygın olarak kullanılan bu bitki türlerini kullanabilirsiniz.
Malzemeler: 1 çay kaşığı adaçayı. 1 tatlı kaşığı toprak ekinezisi. 1/2 su bardağı su.
YAPILIŞI: Suyu kaynatın. Adaçayı ve ekinezyayı küçük bir kavanoz içine yerleştirin ve sonra kaynar su ile doldurun. 30 dakika bekletin. Karışımı süzgeçten geçirin. Küçük sprey şişesine yerleştirin ve her 2 saatte bir veya gerektiğinde boğazınıza püskürtün. Bu spreyin, boğaz ağrısı rahatsızlığını antiseptik ilaç spreyi kadar etkili bir şekilde hafiflettiği gözlenmiştir.
HATMİ KÖKÜ
Hatmi bitkisi, Ortaçağ'dan bu yana boğaz ağrısı ve diğer hastalıkları tedavi etmek için kullanılmıştır. Yuttuğunuzda boğazı kaplayıp yağlandıran jelatin benzeri bir madde içerir. Ağrılı bir boğazı rahatlatır.
Malzemeler: Soğuk su. 30 gram kuru hatmi kökü.
YAPILIŞI: Soğuk su ile 1 litrelik kavanozu doldurun. Hatmi kökünü tülbentin içine koyun ve bir demet halinde bağlayın. Paketi suya daldırın. Kavanozun ağzını kapatın. Gece boyunca veya en az 8 saat bekletin. İstenen miktarı bir cama boşaltın. Arzu ederseniz, tatlandırıcı ekleyin. Boğaz ağrısını hafifletmek için gün boyunca yudumlayabilirsiniz.
ZENCEFİL ÇAYI
Zencefil, antibakteriyel ve anti-inflamatuar etkilere sahip, boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olan bir baharattır.
Malzemeler: Zencefil kökü. 1 litre su. 1 çorba kaşığı bal veya tercih edilen tatlandırıcı. Sıkılmış limon suyu.
YAPILIŞI: Zencefil kökünü soyup, rendeleyin. Kaynatılmış su dolu tencereye 1 çorba kaşığı rendelenmiş zencefili koyun ve kapakla örtün. 10 dakika kadar bekletin. Tatlandırıcı ve limon suyu ilave edin. Sonra karıştırın. Bu çay, gerektiğinde tekrar ısıtılabilir veya soğuk servis edilebilir. Zencefil çayı, enfeksiyonla mücadeleye yardımcı olur. İltihaplanmayı azaltabilir ve boğaz ağrısını da hafifletebilir.
TARÇIN
Tarçın, antioksidanları yüksek ve antibakteriyel faydalar sağlayan hoş kokulu ve lezzetli bir baharattır. Tarçın ve badem sütü boğazı rahatlatır.
Malzemeler: 1 bardak badem sütü. 1/2 çay kaşığı (2.5 ml) öğütülmüş tarçın. 1/8 çay kaşığı (0.6 ml) kabartma tozu. 1 çorba kaşığı (15 ml) bal veya tercih edilen tatlandırıcı.
YAPILIŞI: Tarçın ve kabartma tozunu tencereye yerleştirin ve birlikte karıştırın. Badem sütü ekleyin ve iyice birleşinceye kadar tekrar karıştırın. Karışımı ısıtın ve içine tatlandırıcıyı atın. Tarçın, soğuk algınlığı veya gripten dolayı görülen boğaz ağrısı ve enfeksiyonu önlemeye yardımcı olabilir. Boğaz ağrısını hafifletmesi için çay olarak içilebilir veya diğer sıcak içeceklere eklenebilir.
ELMA SİRKESİ: Ana aktif maddesi olan asetik asit bakterilerle savaşmaya yardımcı olur. Öksürük ve boğaz ağrısı gibi grip belirtilerini tedavi etmek için elma sirkesi ve bal kombinasyonu uygundur. 1 çorba kaşığı elma sirkesi eklenmiş 1 fincan ılık su için. Elma sirkesi antibakteriyeldir ve ılık suyla az miktarda tüketildiğinde boğazı rahatlatacaktır.
TUZLU SU GARGARASI: Boğazdaki istenmeyen mikropları öldürmek için 1 fincan ılık suyun içine 1 çay kaşığı tuz atın ve erimesi için karıştırın. Her saat başı 30 saniye gargara yapın. Saat başı tuzlu su ile gargara yapmak şişliği azaltır ve ağrıyı hafifletir.
PAPATYA ÇAYI: Papatya enfeksiyonla mücadeleye ve ağrıyı azaltmaya yardımcıdır. Diğer bitkisel çaylar gibi, papatya da kafein içermez. Papatya çayı, uyku getirir, enfeksiyonla mücadeleye yardımcı olur ve boğaz ağrısını hafifletir.
BAL: Boğaz ağrısını yatıştırır. Özellikle sıcak su ve elma sirkesi ile kombine edildiğinde etkili olur. 1 yaşın altındaki çocuklara verilmez.
LİMON SUYU: C vitamini ve antioksidanlar içerir. Limon suyunu ılık su, bal veya tuzlu su ile birleştirmek faydasını artırır.
NANE ÇAYI: Boğaz için son derece rahatlatıcıdır. Taze nane yapraklarını kaynar suyun içinde 3-5 dakika bekletip suyunu içebilirsiniz.
MEYAN KÖKÜ: Güney Asya'ya özgü bir bitkidir. Aspirin'e benzer özelliklere sahiptir. Bu çayı içebilir veya gargara yapabilirsiniz.
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