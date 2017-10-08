Potasyumu unutma hayatını tehlikeye atma

BÖBREKLERE DİKKAT
"Potasyum, hücrelerin doğru çalışmasına yardımcı olan bir mineraldir. Vücut sıvı elektrolit dengesini sağlar. Hücrelerin işlerini yapmasına izin veren elektriğin oluşmasına yardımcı olur. Sinirleriniz ve kaslarınızın yeterince çalışması için gereklidir. Gereğinden az potasyum, kasları zayıflatarak sık yorulmaya, kramp ve kabızlığa; fazlası ise böbrekleri yorarak zarar görmesine neden olur. Potasyumun azı kalbinizin çalışmasını bozabileceği gibi; fazlası ise öldürücü olabilir."
Osteoporoz ile savaşır: Yaşlandıkça kemiklerin kırılma eğilimi artar. Özellikle yeteri kadar et ve süt tüketilmiyorsa potasyum zengini kuru fasulye, ıspanak, enginar, barbunya, mercimek, patates, kuru kayısı, yoğurt, mantar, muz, incir, kivi, kavun, şeftali gibi besinler tüketilmeli.
Kasları çalıştırır: Kasların iyi çalışması için hücrelerin içinde potasyum, dışında da doğru miktarda sodyuma ihtiyaç vardır. Potasyum ve sodyum ihtiyacınızdan çok ya da az ise kaslarınızı zayıflatarak sağlık problemlerine neden olur.
felci önler: Tuz tüketimine dikkat etmeyenlerde; tuzdaki sodyum kan damarları ve damar duvarlarına zarar verir. Potasyum kan damarlarındaki gerginliği azaltır. Aynı şekilde inme, çoğunlukla bir kan damarı patladığında ya da tıkandığında oluşur. Yüksek tansiyonun rolü büyüktür. Bu nedenle tansiyonunuzu kontrol altında tutar ve doğru miktarda potasyum alırsanız tansiyonunuzu dengeleyebilir; inme riskinizi düşürebilirsiniz.
Böbrek taşı oluşumunu engeller: Potasyumdan zengin beslenme, böbrek taşı oluşumunu engellemede önemli bir rol oynar. Özellikle etten zengin beslenen kişiler potasyum ağırlıklı beslenmeyi tercih ettiklerinde böbrek taşı oluşumu azalır.
YAŞA GÖRE POTASYUM İHTİYACI
0-6 ay: 400 miligram
7-12 ay: 700 miligram
1-3 yıl: 3.000 miligram
4-8 yıl: 3.800 miligram
9-13 yaş: 4.500 miligram
14 yaş ve üzeri: 4.700 miligram
Emziren annelerin ise günlük ihtiyaç 5.100 miligram civarındadır
HANGİ BESİNDE NE KADAR VAR?
Muz: Bir orta boy muz 422 miligram potasyum içerir. Tahıllarla ya da sade olarak tüketebileceğiniz muzdaki potasyum sadece pişirildiğinde kaybolur.
Kurutulmuş erik: Kurutulmuş eriklerin yarısı 637 miligram potasyum ve bir miktar lif içerir.
Portakal: Orta boy bir portakal yaklaşık 237 miligram, 6 gramlık portakal suyu ise yaklaşık 372 miligram potasyum içerir. Meyve suyunda vitaminler ve mineraller var ama aynı zamanda yüksek şeker içeriklerine dikkat etmek gerekir.
Domates: Orta boy domates yaklaşık 292, bir bardak domates püresi bin 65, bir bardak domates salçası 2 bin 455 miligram potasyum içerir.
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