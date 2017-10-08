Kerevizi severiz!

Oldukça besleyici bir sebze olan kereviz A, B ve C vitaminleri ile başta fosfor olmak üzere çinko, bakır, mangan ve selenyum minerallerini içerir. Cinsel gücü ve isteğiartırır, iktidarsızlığı giderir. 30'lu yaşlardaki erkeklerin bol miktarda kereviz yemeleri tavsiye edilir. Bu muhteşem sebzenin diğer faydaları şöyle:
Kandaki stresi hormonlarını azaltır ve sinir yorgunluğunu giderir. Vücudu kuvvetlendirir. İştah açıcıdır. Aynızamanda öksürüğü keser.
Kanı temizler. Karaciğer şişliğini ve sarılığı giderir. Sivilceleri azaltır.
Böbrek kumunun ve taşlarının dökülmesine yardımcı olur. Yüksek tansiyon, şeker veprostat hastalarına faydalıdır.
Hipertansiyonu ve yüksek kolesterolü düşürür. Mideyi kuvvetlendirir.Ağrıları giderir.
Cilde tazelik ve parlaklık verir. Unutkanlığa faydalıdır.
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