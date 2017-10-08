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Kerevizi severiz!

İç salgı bezlerinin faaliyetlerini artıran kereviz, erkeklerde erken iktidarsızlığın önüne geçiyor. Uzmanlar özellikle 30’lu yaşlarda mutlaka kereviz yenilmesini öneriyor...

Kerevizi severiz!
Oldukça besleyici bir sebze olan kereviz A, B ve C vitaminleri ile başta fosfor olmak üzere çinko, bakır, mangan ve selenyum minerallerini içerir. Cinsel gücü ve isteği artırır, iktidarsızlığı giderir. 30'lu yaşlardaki erkeklerin bol miktarda kereviz yemeleri tavsiye edilir. Bu muhteşem sebzenin diğer faydaları şöyle:

Kandaki stresi hormonlarını azaltır ve sinir yorgunluğunu giderir. Vücudu kuvvetlendirir.
İştah açıcıdır. Aynı zamanda öksürüğü keser.
Kanı temizler. Karaciğer şişliğini ve sarılığı giderir.
Sivilceleri azaltır.
Böbrek kumunun ve taşlarının dökülmesine yardımcı olur.
Yüksek tansiyon, şeker ve prostat hastalarına faydalıdır.
Hipertansiyonu ve yüksek kolesterolü düşürür.
Mideyi kuvvetlendirir. Ağrıları giderir.
Cilde tazelik ve parlaklık verir.
Unutkanlığa faydalıdır.
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