Yeşil çay-kefir saçları- güçlendirir

NEDEN DÖKÜLÜYOR?
Çevre kirliliği.
psikolojik ve bedensel stres, aşırı yoğun ve yeterli dinlenmeden çalışma.
stres sonucu kadınlarda erkeklik hormonunun artması... .
vitamin eksikliği.
Kimyasal katkılı ve yapay, boyalı hazır gıdalarla beslenme.
Tarım ilaçlı sebzemeyve tüketimi.
Trans yağların (fabrikada yüksek ısı ve basınçla üretilmiş zararlı sıvı yağlar) tüketimi.
Yetersiz protein alımı (vücut saçı feda edip proteini diğer organlar için kullanıyor). Karbonhidrat (şeker, beyaz unlu gıdalar vb) ağırlıklı beslenme.
Yüksek ısıda (mangal veya yağda kızartma) pişirme sırasında oluşan zehirli maddeler.
6 saatten az 9 saatten fazla uyuma (hormonal dengeleri bozuyor).
Sigara kullanımı (cildi oksijensiz bırakıyor damarlarını daraltıyor beslenmesini bozuyor, zehirliyor).
Alkol kullanımı demir depolarını tüketiyor çinko emilimini bozuyor.
deniz mahsüllerinin az
tüketilmesi veya çevre kirliliğine maruz kalmış deniz mahsulü tüketimi.
Hormonal hastalıklar.
Guatr bozukluğu.
Zararlı kimyasallar içeren saç bakım ürünleri (şampuan, boya vb) fön kullanımı.
Sürekli veya yanlış kullanılan ilaçlar.
Bağırsaktaki faydalı mikropların azalmasına bağlı emilim bozuklukları.
Yetersiz ve kalitesiz su tüketimi.
Genetik yatkınlık.
Diyetle sık-hızlı kilo verip alma.
NELER YEMELİYİZ?
Fazla tarım ilaçları içermeyen, organik yetiştirilmiş bitkisel ve hayvansal besinler.
Antioksidan özelliği fazla olan koyu kırmızı, mor, sarı, turuncu renkli çilek, kiraz, vişne, domates, incir, yaban mersini (mavi yemiş), karadut, ahududu gibi meyveler.
Kırmızı et, sakatat, tavuk, somon, okyanus uskumrusu, istiridye gibi soğuk su balıkları, yumurta sarısı, keçi sütü.
İdrar rengi uçuk sarı olacak şekilde su veya maden suyu.
Taş baskı, soğuk sızma zeytinyağı.
İLAÇ DIŞI TAKVİYE SEÇENEKLERİ
Doktora danışıldıktan ve gerekli testler yapıldıktan sonra uygulanacak bazı takviyeler şöyle:
D vitamini.
A, C, E, ve B grubu vitaminler, magnezyum, kalsiyum, çinko ve selenyum mineralleri ile Ko-enzim Q-10'un aktif formunu içeren tabletler.
omega-3 yağ asitleri, yani balık yağı olarak, iltihap azaltıcı antioksidan etkisi güçlü Krill yağı ve 600 mg kadar EPA+DHA içeren kaliteli ürünler.
Vitamin C, 500-1000 mg.
L-Iysine, 500-1000 mg (saçın temel maddesi olan proteini destekliyor.)
B grubu vitaminler.
Ginkgo özleri, 40 - 80 mg günde 3 defa, antioksidan ve cildin kan akımını arttırıyor.
Saç dibine sürülmek ve gece boyunca bekletilmek üzere, Hindistan cevizi, nane, biberiye, argan, adaçayı ve sızma zeytinyağı.
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