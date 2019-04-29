Zengin ve Yoksul 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Karan'dan yeni plan 29.04.2019 00:00

Pazar akşamı ATV ekranlarında yayınlanan Zengin ve Yoksul yeni bölümüyle izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler şimdi yeni bölümü bekliyor. Merakla beklenen Zengin ve Yoksul 5. bölüm fragmanı yayınlandı.

ZENGİN VE YOKSUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nihal, teknede Meral'le karşılaştığında şok geçirir. Meral kendine hakim olamayıp Nihal'i tekneden iter.

BERRİN GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR

Diğer yandan Berrin, Meral'in Nihal'i tekneden ittiğini öğrenir. Aziz ise Aleyna'nın eve dönmesi için her şeyi yapacaktır.

AYSEL HİSLERİNİ SAKLAYAMIYOR

Karan ve Aleyna arasındaki ilişki giderek güçlenirken Aysel hislerini saklamakta zorlanmaya başlar.

AYSEL VE KARAN İÇİN ÇEMBER DARALIYOR

Emir, evine girenin Aysel'le ilişkili biri olduğunu düşünür. Aysel ve Karan için çember daralmaya başlamıştır.