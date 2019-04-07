Zengin ve Yoksul 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 07.04.2019 23:25

İlk bölümüyle ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Zengin ve Yoksul dizisi izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyicilerin merakla beklediği Zengin ve Yoksul 2. bölüm fragmanı yayınlandı.

Zengin ve Yoksul dizisi ilk bölümüyle ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin ilk bölümünün ardından izleyiciler Zengin ve Yoksul 2. bölüm fragmanını bekliyordu. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

ZENGİN VE YOKSUL İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İstanbul'da aynı semtte, iki farklı ev iki farklı dünya. Yokuşun dibinde geçim derdiyle boğuşan Berringiller ve kendilerine tepeden bakan zengin akrabaları Erdemliler...

YANLIŞ ANLAŞILMA GENÇ KIZIN GURURUNU KIRIYOR

Aysel doğduğundan beri zengin akrabaları Erdemlilerin gölgesinde büyümüştür. Artık çocuk değildir ve ailecek uğradıkları hor görülme bütün benliğini öfkeyle doldurmaktadır. Kuzeni Aleyna'nın bütün iyi niyetine rağmen onu içine sürüklediği bir yanlış anlaşılma genç kızın gururunu onarılmaz bir şekilde kırar.

AYSEL'İN YOLU KARAN'LA KESİŞİYOR

Parlamak için küçük bir kıvılcım bekleyen Aysel'in yolu, gizemli bir genç erkekle, Karan'la kesişecektir. İlk görüşte mıknatıs gibi çekildiği Karan'ın kendisine başka amaçlarla yaklaştığını anlayan genç kız büyük bir yıkım yaşar.

İKİ AİLENİN HAYATI SARSILACAK

Ancak içinden yıkılacak tek kişi Aysel değildir. Karan'la ikisinin kalbinde büyüyen nefret, kan bağından başka hiçbir ortak yönü olmayan iki ailenin de hayatını temelinden sarsacaktır.