Zengin ve Yoksul 2. yeni bölüm 2. fragmanı izle 14.04.2019 11:57

"Sana her şeyi anlatacağım!"

Atv'nin yeni dizisi Zengin ve Yoksul 2. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Zengin ve Yoksul 2. yeni bölümde; Aysel ve Karan'ın ortak çıktıkları yolda ilk yapmaları gereken Aleyna'yı Karan'a aşık etmek; ama Aysel'in hesap etmediği bir şey var, duyguları... Erdemlilerin şirketinin davetinde Meral, yeğenleri ve kocası ile ilgili onu çok şaşırtan bir mail alır. Aziz'se bunun altında kalacak değil elbet, isimsiz mailin göndericisini tahmin etmekte zorlanmayan adamın Nihal'i şaşırtacak kötü bir sürprizi olacaktır... Karan ve Aleyna'nın ilişkisi ilerlerken Karan'ın annesi Sema herkesin oyunlarını darmadağın etmek üzeredir...