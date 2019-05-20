Zengin ve Yoksul 7. son bölüm tek parça izle 20.05.2019 00:21

ATV ekranlarının sevilen dizisi Zengin ve Yoksul yeni bölümünde ortalık karıştı. Şimdi izleyiciler yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediliyor. Zengin ve Yoksul 7. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ZENGİN VE YOKSUL 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sabah uyandığında Aleyna'yı teknede bulamayan Karan, şok geçirir.

POLİS ALEYNA'YI ARIYOR

Polis her yerde Aleyna'yı ararken Aysel, Karan'a Aleyna'ya her şeyi anlattığını itiraf eder.

MERAL VE AZİZ ÇILGINA DÖNÜYOR

Kızları kaybolan Meral ve Aziz çılgına dönmüştür. Aysel'in Karan'a yardım ettiğini öğrenen Aziz, Aysel'in peşine düşer.

ALEYNA'NIN HERKESİ ŞAŞIRTACAK BİR SÜRPRİZİ

Berrin ve Veli kızlarını korumaya çalışırlar ancak Aziz karşısında biçaredirler. Aleyna'nın ise herkesi şaşırtacak bir sürprizi vardır.