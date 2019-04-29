Zengin ve Yoksul 4. son bölüm full izle! 29.04.2019 00:07

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Zengin ve Yoksul yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İzleyiciler şimdi yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. Zengin ve Yoksul 4. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ZENGİN VE YOKSUL 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nihal, teknede Meral'le karşılaştığında şok geçirir. Meral kendine hakim olamayıp Nihal'i tekneden iter.

BERRİN GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR

Diğer yandan Berrin, Meral'in Nihal'i tekneden ittiğini öğrenir. Aziz ise Aleyna'nın eve dönmesi için her şeyi yapacaktır.

AYSEL HİSLERİNİ SAKLAYAMIYOR

Karan ve Aleyna arasındaki ilişki giderek güçlenirken Aysel hislerini saklamakta zorlanmaya başlar.

AYSEL VE KARAN İÇİN ÇEMBER DARALIYOR

Emir, evine girenin Aysel'le ilişkili biri olduğunu düşünür. Aysel ve Karan için çember daralmaya başlamıştır.