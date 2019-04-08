Zengin ve Yoksul 1. bölüm tek parça full izle! 08.04.2019 01:33

Zengin ve Yoksul dizisi ATV ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Zengin ve Yoksul dizisi Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Zengin ve Yoksul 1. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV'de yepyeni bir dizi ekranlara geldi. Tanıtımlarıyla kısa sürede izleyicilerin dikkatini çeken Zengin ve Yoksul dizisi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dizinin ilk bölümünde neler oldu? Zengin ve Yoksul 1. bölüm izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

ZENGİN VE YOKSUL İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbul'da aynı semtte, iki farklı ev iki farklı dünya. Yokuşun dibinde geçim derdiyle boğuşan Berringiller ve kendilerine tepeden bakan zengin akrabaları Erdemliler…

YANLIŞ ANLAŞILMA GENÇ KIZIN GURURUNU KIRIYOR

Aysel doğduğundan beri zengin akrabaları Erdemlilerin gölgesinde büyümüştür. Artık çocuk değildir ve ailecek uğradıkları hor görülme bütün benliğini öfkeyle doldurmaktadır. Kuzeni Aleyna'nın bütün iyi niyetine rağmen onu içine sürüklediği bir yanlış anlaşılma genç kızın gururunu onarılmaz bir şekilde kırar.

AYSEL'İN YOLU KARAN'LA KESİŞİYOR

Parlamak için küçük bir kıvılcım bekleyen Aysel'in yolu, gizemli bir genç erkekle, Karan'la kesişecektir. İlk görüşte mıknatıs gibi çekildiği Karan'ın kendisine başka amaçlarla yaklaştığını anlayan genç kız büyük bir yıkım yaşar.

İKİ AİLENİN HAYATI SARSILACAK

Ancak içinden yıkılacak tek kişi Aysel değildir. Karan'la ikisinin kalbinde büyüyen nefret, kan bağından başka hiçbir ortak yönü olmayan iki ailenin de hayatını temelinden sarsacaktır.