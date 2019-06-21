Skandal görüntü! CHP'liler HDP otobüsüne selam çaktı 21.06.2019 19:59

Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP arasındaki ittifakta skandal görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Küçükçekmece’de CHP standında görevli olan partililer HDP’nin seçim otobüsünün geçişi esnasında büyük bir coşkuyla otobüsü selamladılar. Bu sırasında bir CHP’linin elindeki Türk bayrağını da sallaması tepki çekti.