CHP’li Başkan İlkay Girgin Erdoğan, maaş vurgununda geri adım attı

İzmir’in CHP’li Karaburun İlçe Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, kendisini belediyenin şirketine müdür olarak atayıp maaşını ikiye katlayacaktı. Ancak gelen tepkiler sonrasında CHP’li Başkan, maaş vurgunundan vazgeçtiğini açıkladı. 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'ya göre bir belediye başkanı şirkette müdür olamıyor, huzur hakkı alamıyor. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yaptığı için belediye başkanının ticaret yapma ve şirketlere ortak olma hakları bulunmuyor.
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