YPG safında Alman sniper'ı! Kod adı: Sidar

Türkiye terörün her türlüsü ile mücadelesini sürdürürken terör destekçisi ülkelere ilişkin yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Terör örgütü PYD/YPG sadece Amerika’dan değil Almanya’dan da destek alıyor. Hali hazırda Suriye’de PYD-YPG saflarında 300 alman vatandaşı bulunuyor. Onlardan biri "Sidar” kod adıyla faaliyet gösteren ve kırmızı listede aranan bir keskin nişancı. İşte haberin ayrıntıları…
YPG safında Alman sniper'ı! Kod adı: Sidar12.11.2019 18:00
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