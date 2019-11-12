YPG safında Alman sniper'ı! Kod adı: Sidar 12.11.2019 18:00

Türkiye terörün her türlüsü ile mücadelesini sürdürürken terör destekçisi ülkelere ilişkin yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Terör örgütü PYD/YPG sadece Amerika’dan değil Almanya’dan da destek alıyor. Hali hazırda Suriye’de PYD-YPG saflarında 300 alman vatandaşı bulunuyor. Onlardan biri "Sidar” kod adıyla faaliyet gösteren ve kırmızı listede aranan bir keskin nişancı. İşte haberin ayrıntıları…