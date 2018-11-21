Yerel seçimler öncesi Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile önemli bir toplantı gerçekleştirecek. AK Parti ve MHP arasındaki yerel ittifak çalışması başarılı olursa CHP ve HDP'nin kaleleri tek tek yıkılacak.
Yerelde AK Parti-MHP ittifakı olacak mı?21 Kasım 2018, Çarşamba
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