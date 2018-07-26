Yaz gribinden nasıl korunulur? 26 Temmuz 2018, Perşembe

Yaz aylarının gelmesiyle sıcak havalardan kurtulmak için terli terli klimaların altında saatlerce oturuyor, hastalıklara davetiye çıkarıyoruz. Sonuç ise belli; yaz gribi! Peki yaz gribinden nasıl korunabiliriz? İşte yaz gribinden korunmanın formülü...