Yaz aylarının gelmesiyle sıcak havalardan kurtulmak için terli terli klimaların altında saatlerce oturuyor, hastalıklara davetiye çıkarıyoruz. Sonuç ise belli; yaz gribi! Peki yaz gribinden nasıl korunabiliriz? İşte yaz gribinden korunmanın formülü...
Yaz gribinden nasıl korunulur?26 Temmuz 2018, Perşembe
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