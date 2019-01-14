Yaşlı kadının sözleri yürek yaktı... 14 Ocak 2019, Pazartesi

Denizli'de yangında evi kullanılamaz hale gelen 72 yaşındaki engelli kadın, kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor. Eşinin çocuklarıyla küs olduğu için başka bir yerde kalmaya başladığını anlatan Çukur, "Soğuk kış gününde evsiz kaldım. Hala kendime gelemedim. Ne yapacağımı bilemiyorum, çaresiz kaldım" deli.