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Türk futbolunda görülmemiş olay! Mansur Çalar sahada futbolcuları jiletledi

03.03.2019 21:42

2. Lig'de oynanan Amedspor-Sakaryaspor maçında, futbol sahalarında görülmemiş bir olay yaşandı. Ev sahibi ekibin Mansur Çalar adlı oyuncusu sahaya kesici aletle girip futbolcuları yaraladı. İşte o görüntüler...


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