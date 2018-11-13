Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki Teknopark'ta milli ilaçlar üzerinde çalışan türk bilim insanları büyük bir başarıya imza attı. Yapılan çalışmada kanser tedavisinde kullanılmak üzere zerdeçal bitkisinden ilaç üretildi.
Türk bilim adamları milli kanser ilacı üretti13 Kasım 2018, Salı
- 101 yaşındaki kadın Merkel'i Macron'un eşi zannetti
- Brüksel'den mağaraya! 3 dil biliyor, geçmişini sır gibi saklıyor...
- Türk bilim adamları milli kanser ilacı üretti
- Türkiye günlerce bu davayı konuşmuştu! Ayşegül Terzi davasında flaş gelişme
- Zeytinburnu’nda taziye yerinde cinayet
- Kim Milyoner Olmak İster 785. son bölüme damga vuran matematik sorusu!
- İsrail jetleri El Aksa televizyonunu vurdu
- Ses kaydı ortaya çıktı: 'Beni öldürecek, yarın son günüm'
- Sokak ortasında pompalı tüfekli kavga kamerada!
- Freni patlayan kamyon dehşeti kamerada
- Çin'deki bir sosyal deneyde restorandan kovulmak istenen evsize bir Türk sahip çıktı
- Zabıta el koyduğu pamuk şekerleri ezdi