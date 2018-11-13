Türk bilim adamları milli kanser ilacı üretti 13 Kasım 2018, Salı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki Teknopark'ta milli ilaçlar üzerinde çalışan türk bilim insanları büyük bir başarıya imza attı. Yapılan çalışmada kanser tedavisinde kullanılmak üzere zerdeçal bitkisinden ilaç üretildi.