Tunç Soyer'in savunuculuğunu yapan İsmail Küçükkaya fena rezil oldu 06 Şubat 2019, Çarşamba

Dün Çalar Saat programında AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekci'yi ağırlayan İsmail Küçükkaya, CHP ve HDP ortaklığını savunacağım derken kendisini rezil etti. Zeybekci, "HDP biz Tunç Soyer'i destekliyoruz diye açıklama mı yapmış. Ne zaman demişler?" diyen Küçükkaya'ya "HDP'nin Eş Genel Başkanı İzmir'de aday çıkarmayacağını ve CHP adayını destekleyeceğini açıkladı." diyerek yanıt verdi. İşte Küçükkaya'nın rezil olduğu o anlar ve HDP'nin skandal açıklamaları...