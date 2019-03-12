Taksim'de ezanı ıslıklayarak protesto eden utanç veren zihniyet 15 Temmuz darbe girişiminde de sahnedeydi 12.03.2019 20:03

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de CHP ve PKK'nın siyasi kolu HDP öncülüğünde toplanan bir grup, ıslıklarla ve sloganlarla ezanı protesto etti. Skandal görüntüler sosyal medyada yayınlandıktan sonra çark eden protestocular sanki ilk defa ezanı protesto etmişler gibi inkar çabası içine girdiler. Halbuki bu utanç verici olay ilk değildi.

TAKSİM, BAŞAKŞEHİR, EYÜP TEKİRDAĞ ERGENE, İZMİR NARLIDERE, URLA VE DAHA BİRÇOK İL...

Taksim'de yaşanan rezaletin benzerleri hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 gecesi de yaşandı. Yine aynı zihniyet yine aynı din düşmanlığı...

"NEDEN EZAN OKUYORSUN, VURAYIM MI SENİ"

Başakşehir'de ise kendine bilmez bir şahıs "Neden ezan okuyorsun, vurayım mı seni" diye tehditler savurdu. Eyüp ve Tekirdağ'da da yaşanan olay bu kadarına pes dedirtti. Bir imam görevli olduğu camide sela okuduğu esnada molotoflu saldırı gerçekleştirildi. Din düşmanları çığırından çıktı. Son olarak Taksim'deki rezalet ise bardağı taşıran son damla oldu. Müslümanları ibadete davet eden ezana yapılan saygısızlık aslında bayrağa ve millet karşı bir ihanetti. İşte o vatan düşmanlarının utandıran görüntüleri...