Karadeniz'de sıcak günler yaşanıyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim ve Türk Akımı Boru Hattı'nın yapımı Deniz Kuvvetleri'ni harekete geçirdi. Sürmene'ye yeni deniz üssü kuruluyor.
Sürmene'ye yeni deniz üssü!11 Aralık 2018, Salı
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