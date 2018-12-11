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Sürmene'ye yeni deniz üssü!

11 Aralık 2018, Salı

Karadeniz'de sıcak günler yaşanıyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim ve Türk Akımı Boru Hattı'nın yapımı Deniz Kuvvetleri'ni harekete geçirdi. Sürmene'ye yeni deniz üssü kuruluyor.


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