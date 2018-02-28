Sözcü neden Kadir Mısıroğlu'nu hedef aldı

19 / 10 14 / 6 10 / 3 6 / -2 15 / 3 19 / 3 12 / 3 18 / 12 6 / -9 16 / 5 16 / 11 11 / 7 15 / 3 15 / 6 9 / -1 13 / 6 10 / 4 5 / 0 9 / 3 10 / 4 9 / 6 10 / 5 14 / 3 15 / 1 13 / 9 15 / 5 14 / 5 -1 / -2 13 / 4 12 / 1 5 / -2 13 / 3 13 / 5 14 / 7 13 / 1 7 / -1 15 / 9 15 / 2 9 / 3 8 / 2 16 / 11 14 / 8 13 / 4 12 / 3 5 / -5 12 / 0 13 / 0 14 / 3 1 / 0 14 / 1 14 / 7 9 / 5 15 / 6 9 / 4 12 / 3 15 / 9 11 / 5 17 / 12 10 / 5 11 / 2 13 / 1 12 / 2 14 / 7 19 / 8 15 / 6 10 / 6 14 / 7 14 / 6 9 / 5 10 / 1 15 / 6 11 / 3 6 / 2 16 / 4 14 / 7 9 / 3 10 / 4 7 / -1 9 / 5 12 / 1 13 / 4 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Kahraman'ın Kadir Mısıroğlu'nu hastanede ziyaret etmesinin ardından Sözcü gazetesi büyük bir algı operasyonuna imza attı. Mısıroğlu boğazda 10 milyon dolarlık bir restoranın işletmecisi gibi gösterildi. Erdoğan'a yönelik bir karalama operasyonu başladı. Ancak gerçek çok farklı çıktı.