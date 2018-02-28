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Sözcü neden Kadir Mısıroğlu'nu hedef aldı

27 Şubat 2018, Salı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Kahraman'ın Kadir Mısıroğlu'nu hastanede ziyaret etmesinin ardından Sözcü gazetesi büyük bir algı operasyonuna imza attı. Mısıroğlu boğazda 10 milyon dolarlık bir restoranın işletmecisi gibi gösterildi. Erdoğan'a yönelik bir karalama operasyonu başladı. Ancak gerçek çok farklı çıktı.
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