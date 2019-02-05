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Son dakika... TEM'de TIR devrildi! Ankara yönü ulaşıma kapandı

05 Şubat 2019, Salı

İzmit'te TEM yolu Kandıra gişeleri mevkisinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR devrildi. Kaza nedeniyle TEM yolunun Ankara yönü ulaşıma kapanırken uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.


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