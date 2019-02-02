Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın programdaki açılmalarını hedef aldı. Bahçeli mesajında " Sayın Kılıçdaroğlu kalbin çürük olsa da kulağını bana ver. Milliyetçilik lafla olmaz doğru. Senden zaten milliyetçi olmaz." ifadelerini kullandı.
Son dakika Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Orduya kast edenlerle ittifak kuran birinin...02 Şubat 2019, Cumartesi
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