Son dakika Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Orduya kast edenlerle ittifak kuran birinin... 02 Şubat 2019, Cumartesi

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın programdaki açılmalarını hedef aldı. Bahçeli mesajında " Sayın Kılıçdaroğlu kalbin çürük olsa da kulağını bana ver. Milliyetçilik lafla olmaz doğru. Senden zaten milliyetçi olmaz." ifadelerini kullandı.