Son dakika: AK Partili Kurtulmuş'tan IMF ile gizli görüşen CHP ve İYİ Parti'ye sert tepki: IMF defteri kapandı! 25.09.2019 12:17

CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile gizli görüşmesiyle ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş, "Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır. Türkiye IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP ile IMF arasındaki görüşmeye ilişkin, "Türkiye IMF programlarına muhtaç kalmayacaktır. Kimse IMF ile gizli görüşmeler yapılmasın. IMF defteri kapandı" dedi.



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP ile IMF arasındaki görüşmeyle ilgili açıklama yaptı.

İşte Kurtulmuş'un sözlerinden öne çıkanlar:

IMF sadece ekonomik konularda tavsiyelerde bulunan bir kuruluş değildir. küresel finans kapitalizminin önemli siyasal kurumlardan birisidir. son söyleyeceğimi en başta söyleyeceğim.Birileri istese de istemese de Türkiye IMF'ye muhtaç kalmayacaktır. Türkiye IMF defterini kapatmıştır.

"KİMSE IMF İLE GİZLİ GÖRÜŞMELER YAPMASIN"

Türkiye'deki bazı sıra dışı muhalif hareketlere de bu rahatsızlıktan dolayı destek verildiğini hep beraber izliyoruz. Türkiye IMF programlarına muhtaç kalmayacaktır. Kimse IMF ile gizli görüşmeler yapılmasın.

NE OLMUŞTU?

Hükümeti 'IMF ile anlaştı' iddialarıyla suçlayan muhalefet partilerinin milletvekillerinin gizlice IMF yetkilileriyle buluştuğu ortaya çıktı.

Ankara Hilton Otel'de yapılan toplantıya katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz'ın dikkat çekmemek için farklı kapılardan giriş yaptığı görüldü.



IMF Türkiye Temsilciliği görevini devralan Ben Kemalson ile gizli toplantı yapmak üzere iki ismi özel bir odaya alıyor.

IMF heyetinin görüşme programları önceden Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirilirken, Faik Öztrak ve Durmuş Yılmaz ile yapılan görüşme bildirilmedi.

HÜKÜMET ALEYHİNE ALGI OPERASYONU!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, İyi Partili Durmuş Yılmaz ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Refet Gürkaynak'ın IMF'yle kapalı kapılar ardında gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye ekonomisi aleyhine algı operasyonu yaptığı iddia ediliyor.