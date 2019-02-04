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Sokakta karşılaştı dehşet saçtı! Yine aynı vahşet!

04 Şubat 2019, Pazartesi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Tolga Göçer (28), boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Özlem Göçer’i (21) sokak ortasında 10 bıçak darbesiyle öldürdü.


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