Şevval Sam'dan Talat Bulut hakkında sorulan soruya şok cevap! ''Bu konu vicdanlarda aklanacak'' 22 Ağustos 2018, Çarşamba

Bodrum antik tiyatroda konser veren Şevval Sam, rol arkadaşı Talat Bulut hakkında açıklamalarda bulundu. Talat Bulut ile beraber aynı dizide Başrol oynayan ünlü sanatçı, taciz iddialarının ardından Bulut’un yeniden dizide rol alması ile ilgili sorulara “Maalesef” diyerek cevap verdi.