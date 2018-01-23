Yol Durumu

Sevimli teyzenin Erdoğan sevgisi

22 Ocak 2018, Pazartesi
Yol kenarında bir teyzenin billboard'da bulunan Erdoğan fotoğrafını öptüğü görüntüler sosyal medyayı salladı. Görüntüler hakkında bir vatandaş "Bu millet için Recep Tayyip Erdoğan demek dünyanın en samimi, en içten sevgisi demektir..." yorumunu yaptı.
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