Sadece 5 dakika sürdü! 9 milyonluk felaket

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşanan 5 dakikalık hortum felaketinin tarım arazilerine verdiği hasarın yaklaşık 9 milyon lirayı bulduğu bildirildi.
Sadece 5 dakika sürdü! 9 milyonluk felaket31 Ocak 2019, Perşembe
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