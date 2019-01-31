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Sadece 5 dakika sürdü! 9 milyonluk felaket

31 Ocak 2019, Perşembe

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşanan 5 dakikalık hortum felaketinin tarım arazilerine verdiği hasarın yaklaşık 9 milyon lirayı bulduğu bildirildi.


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