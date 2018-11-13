Bugünlerde ortaya yeni bir provokatör daha çıktı! Adı: Salar Mahmud… Irak parlamentosunda görevli, Kürdistan Yurtseverler Birliği vekillerinden biri! Son günlerde hem Avrupa’da görünüyor, hem de Kandil’de... Avrupa’dan dönüp Kandil’e çıktı. Hemen ardından da Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’nin başkenti sayılan Süleymaniye’de sokakları elebaşlarının pankartlarıyla donattı. Pankartlarda "biz liderlerimizi satmayız" mesajı var. İşte haberin ayrıntıları…
PKK baronları için yeni oyun! Yeni provokatör: Salar Mahmud!13 Kasım 2018, Salı
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