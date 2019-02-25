Mehmet Akif Ersoy belgeselinde Başkan Erdoğan sürprizi

İstiklal Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan Bayramiçli Akif belgeseli tamamlandı. Belgeselde Başkan Erdoğan da Mehmet Akif Ersoy'a ait "Sessiz Yaşadım" şiirini seslendirdi.
Mehmet Akif Ersoy belgeselinde Başkan Erdoğan sürprizi25.02.2019 17:36
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