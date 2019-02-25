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Mehmet Akif Ersoy belgeselinde Başkan Erdoğan sürprizi

25.02.2019 17:36

İstiklal Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan Bayramiçli Akif belgeseli tamamlandı. Belgeselde Başkan Erdoğan da Mehmet Akif Ersoy'a ait "Sessiz Yaşadım" şiirini seslendirdi.


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