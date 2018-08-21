Kurban kavurması nasıl yapılır? Kavurma tarifi 21 Ağustos 2018, Salı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde evlerde tatlı bir bayram telaşı var. Kurbanlıklar kesildi ve kurban etleri ikramlar için hazır edilmeye başlandı. Peki kurban kavurması tarifi bilmeyenler ya da kurban kavurması lezzetli olsun isteyenler ne yapmalı? Kurban kavurması tarifi ve kurban kavurması nasıl yapılır sorularınızın cevabı haberimizin detayında...