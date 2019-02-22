Eskişehir'in Odun Pazarı ilçesinde yaşayan Aysun Demir isimli bir vatandaş sokak hayvanları için çöp konteynerinden yiyecek topluyordu. Art niyetliler yine devreye girdi. Aysun Demir'in o anları fotoğraflandı. Algı operasyonuna malzeme yapılmaya çalışılan Aysun Demir tüm olup bitenlerin perde arkasını canlı yayında anlattı. Öte yandan Aysun Demir, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Demir tazminat kazanması halinde aldığı parayla ne yapacağını açıkladı. İşte ayrıntılar...
Kılıçdaroğlu’nun "Çöpten ekmek topluyor" diyerek fotoğrafını gösterdiği Aysun Demir canlı yayında konuştu22.02.2019 12:00
- Kılıçdaroğlu’nun "Çöpten ekmek topluyor" diyerek fotoğrafını gösterdiği Aysun Demir canlı yayında konuştu
- CHP'li Avcılar Belediyesi maaşları ödemedi, çöpler sokakta kaldı
- Burhanettin Kocamaz aday olabilecek mi?
- Son dakika: 53 kişinin can verdiği Reyhanlı saldırısında flaş gelişme! ''Hakan'' kod adlı Aykan Hamurcu yakalandı
- Çin ilk yapay zekalı kadın haber spikerini tanıttı
- Esra Erol'un mutlu günü! Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol doğum yaptı!
- CHP'li Avcılar Belediyesi'nde haklarını isteyen işçiler ayaklandı!
- Dolar son dakika! 22 Şubat euro ve dolar ne kadar? Güncel döviz kuru
- Erdoğan'dan 19 Mayıs genelgesi
- Selçuk Bayraktar mini İHA'ların iniş kalkış deneme uçuşlarını sosyal medyadan paylaştı
- Emekliye zam formülü | Yüksek emekli maaşı almak için ne yapmalı?
- İşte 'Akrabaları temizleyin' talimatı veren Kılıçdaroğlu'nun aile meclisi!