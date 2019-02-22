Kılıçdaroğlu’nun "Çöpten ekmek topluyor" diyerek fotoğrafını gösterdiği Aysun Demir canlı yayında konuştu 22.02.2019 12:00

Eskişehir'in Odun Pazarı ilçesinde yaşayan Aysun Demir isimli bir vatandaş sokak hayvanları için çöp konteynerinden yiyecek topluyordu. Art niyetliler yine devreye girdi. Aysun Demir'in o anları fotoğraflandı. Algı operasyonuna malzeme yapılmaya çalışılan Aysun Demir tüm olup bitenlerin perde arkasını canlı yayında anlattı. Öte yandan Aysun Demir, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Demir tazminat kazanması halinde aldığı parayla ne yapacağını açıkladı. İşte ayrıntılar...