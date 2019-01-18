Okullarda karne heyecanı yaşanırken, Gaziosmanpaşa’da bir lise önünde bıçaklı kavga meydana geldi. Karnelerini alıp okuldan çıkan 2 öğrenci kız meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanarak yaralandı.
Karne günü dehşeti!18 Ocak 2019, Cuma
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