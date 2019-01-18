Haberler Web TV Karne günü dehşeti!

Karne günü dehşeti!

18 Ocak 2019, Cuma

Okullarda karne heyecanı yaşanırken, Gaziosmanpaşa’da bir lise önünde bıçaklı kavga meydana geldi. Karnelerini alıp okuldan çıkan 2 öğrenci kız meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanarak yaralandı.


Video Videoları