Kargocuya kapıyı açtı! Gördüğü manzara şoke etti 09 Ağustos 2018, Perşembe

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir kargo dağıtım şirketinde kurye olarak çalışan şahıs, kargo teslimatı için gittiği bir evde kapıyı açan vatandaşa cinsel organını gösterdi. Vatandaşın şikayeti üzerine yakalanan şahıs, adliyeye sevk edildi.