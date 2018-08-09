Kargocuya kapıyı açtı! Gördüğü manzara şoke etti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir kargo dağıtım şirketinde kurye olarak çalışan şahıs, kargo teslimatı için gittiği bir evde kapıyı açan vatandaşa cinsel organını gösterdi. Vatandaşın şikayeti üzerine yakalanan şahıs, adliyeye sevk edildi.
Kargocuya kapıyı açtı! Gördüğü manzara şoke etti09 Ağustos 2018, Perşembe
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