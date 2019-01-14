Justin Trudeau'ya rakip çıktı! İşte başbakanın Afgan versiyonu! 14 Ocak 2019, Pazartesi

Kanada seçimlerini kazanırken kendini 'yakışıklı' olarak sunan Justin Trudeau'ya rakip çıktı. 'Afgan Star' yarışmacılarından Abdul Selam Meftun, Trudeau'ya benzerliğiyle sosyal medyada fenomen haline geldi. Programa katılana dek 23. Kanada Başbakanı'nın adını duymamış olan Abdul Selam Meftun, artık Justin Trudeau ile benzerliği üzerinden yarışmayı kazanmayı ve 'kayıp ikiziyle' tanışmayı umuyor.