Kanada seçimlerini kazanırken kendini 'yakışıklı' olarak sunan Justin Trudeau'ya rakip çıktı. 'Afgan Star' yarışmacılarından Abdul Selam Meftun, Trudeau'ya benzerliğiyle sosyal medyada fenomen haline geldi. Programa katılana dek 23. Kanada Başbakanı'nın adını duymamış olan Abdul Selam Meftun, artık Justin Trudeau ile benzerliği üzerinden yarışmayı kazanmayı ve 'kayıp ikiziyle' tanışmayı umuyor.
Justin Trudeau'ya rakip çıktı! İşte başbakanın Afgan versiyonu!14 Ocak 2019, Pazartesi
- Justin Trudeau'ya rakip çıktı! İşte başbakanın Afgan versiyonu!
- Yaşlı kadının sözleri yürek yaktı...
- Bütün Türkiye’yi CHP’li belediyeler yönetirse ne olur?
- Hakkari'de operasyona çıkan komandolar buz tutan dereden geçti
- Gamze Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği gönüllüleri ile birlikte Kamerun'da su kuyuları açtı
- Çavuşoğlu'ndan Trump'ın tehdit gibi sözlerine sert tepki
- Karadeniz'de PKK'ya eş zamanlı büyük operasyon
- Çavuşoğlu'ndan Trump'a sert tepki: Hiçbir tehdide pabuç bırakmayız
- Müge Anlı'daki Palu ailesinin itirafından sonra Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan basın açıklaması geldi! 14 Ocak
- Müge Anlı, Meryem ve Melike Tahnal cinayetiyle ilgili Palu ailesinin itirafta bulunduğunu açıkladı! 14 Ocak
- Game of Thrones 8.sezon fragmanı yayınlandı!
- İran'da kargo uçağı düştü