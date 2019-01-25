İngiltere'de skandal gösteri! Başkan Erdoğan'a iğrenç hakaret

İngiltere'nin başkenti Londra'da 'Canary Wharf Winter Light Exhibition' isimli ışık gösterisinde skandal bir olaya imza atıldı. Başkan Erdoğan'ın hedef alındığı gösteride, 'Erdoğan akademisyenleri öldürüyor' yazısı gösterildi. Toplam 30 saniye süren gösteri, orada bulunan kişiler tarafından kaydedildi.
İngiltere'de skandal gösteri! Başkan Erdoğan'a iğrenç hakaret25 Ocak 2019, Cuma
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