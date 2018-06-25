Türkiye düşmanlığında sınır tanımayan FOX TV yeni bir skandala imza attı! HDP’nin oy oranı ekranda 6.51 yazmasına rağmen İsmail Küçükkaya göz göre göre HDP'nin oyunu yüzde 10.37 olduğunu söyledi.
FOX TV'den küstah provokasyon!24 Haziran 2018, Pazar
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