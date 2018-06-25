FOX TV'den küstah provokasyon! 24 Haziran 2018, Pazar

Türkiye düşmanlığında sınır tanımayan FOX TV yeni bir skandala imza attı! HDP’nin oy oranı ekranda 6.51 yazmasına rağmen İsmail Küçükkaya göz göre göre HDP'nin oyunu yüzde 10.37 olduğunu söyledi.